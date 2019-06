Sicurezza, un’estate blindata

CREMA (6 giugno 2019) - Si preannuncia un’estate con controlli straordinari lungo le strade cremasche, sebbene - tenga a puntualizzare il nuovo prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi - «non mi siano state evidenziata situazioni di particolare criticità». Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in trasferta, quello tenuto stamattina in municipio, anziché nella tradizionale sede del palazzo del governo del capoluogo provinciale. Non un caso frequente, nella storia recente della città; ma stando alle premesse, nemmeno un’occasione unica. A fare gli onori di casa è stata la leader della giunta comunale, Stefania Bonaldi. Poco più di un’ora di confronto in sala delle vele.

