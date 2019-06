Inseguimento di camion rubato, i ladri si dileguano nella notte

VAILATE (8 giugno 2019) - Inseguimento nella notte dei carabinieri, insospettiti dalla manovra repentina di un camion alla vista dei militari. Le persone a bordo del mezzo pesante, dopo pochi metri, si sono fermati e sono fuggiti a piedi nei campi circostanti, facendo perdere le proprie tracce, nonostante la battuta di rastrellamento da parte delle forze dell'ordine. Il camion è risultato rubato circa un mese fa nel Comune di Limbiate (Milano), così come il piccolo escavatore trasportato, anch'esso rubato in un cantiere edile del milanese. Non si esclude che potesse essere stato portato in zona per commettere un nuovo furto. Sul mezzo sono state rinvenute delle tracce che saranno inviate al RACIS di Parma per cercare di identificare i responsabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO