Litigio tra fidanzati, lei ha un'attacco d'ansia: arriva il 118

CREMA (9 giugno 2019) - Un violento alterco verbale tra due fidanzati, concluso con l’intervento dell’ambulanza del servizio di emergenza del 118 e il trasferimento della ragazza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Notte agitata, quella tra venerdì e ieri, per una coppia di ragazzi. Sul posto anche una pattuglia del commissariato di Crema, per quella che, almeno in primo momento, era sembrata essere un’aggressione in piena regola.

