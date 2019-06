Bicincittà, pedalando contro la violenza

CREMA (9 giugno 2019) - E' partita Bicincittà, la pedalata dell'associazione donne contro la violenza che si tiene sul percorso da piazza Duomo a Moscazzano (Madonna dei Prati) e ritorno. Circa 50 partecipanti. Promossa per il quinto anno consecutivo in collaborazione con la Uisp (Unione Italiana sport per tutti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO