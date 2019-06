Fine scuola, feste e alcol: quattro giovani in ospedale

CREMA (10 giugno 2019) - Una notte di eccessi e bevute, tra discoteche, locali e feste private dopo impazzava l’euforia per la fine dell’anno scolastico: un bilancio pesante, seppur fortunatamente senza gravi conseguenze, tra i giovani cremaschi. In quattro sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore: intossicazioni etiliche e malori di vario tipo, dovuti con ogni probabilità anche all’abuso di sostanze stupefacenti. Ragazzi che non riuscivano a reggersi in piedi, tra cui due minorenni, entrambe hanno 17 anni, oltre a due ventenni.

