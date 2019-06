Ancora fuochi nella notte e forte odore di plastica

PANDINO (10 giugno 2019) - Come il primo sabato di giugno, l’altra notte intorno a mezzanotte un nuovo incendio, con un forte odore di plastica e gomme bruciate, si è sviluppato nella cascina diroccata che si trova a fianco della provinciale Bergamina, proprio di fronte all’azienda chimica Evonik. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco di Crema, per un sopralluogo avvenuto intorno all’una. A differenza della nottata tra sabato primo e domenica 2 giugno, quando l’incendio non era visibile, ma si sentiva solo l’odore, stavolta il focolaio si notava anche dal paese. La puzza, portata da una leggera brezza, ha ben presto raggiunto le prime case a nord del paese. Nei mesi scorsi molti altri episodi analoghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO