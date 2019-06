Vandali alla cappellina della Madonna dei Campi

PIERANICA (10 giugno) - Vandali in azione a Pieranica. Presa di mira la cappellina della Madonna dei Campi e l’adiacente, omonimo fontanile, nella campagna del paese dell’Alto Cremasco. Gli incivili hanno agito presumibilmente l’altra sera, con il favore del buio e forti del fatto che la zona (alla quale si accede da via Molino), sia isolata dal centro abitato. Uno dei volontari che si prende cura di questo luogo, sabato si è trovato davanti agli occhi l’amara sorpresa: i candelabri sono stati rotti e buttati nel fontanile così come alcuni grossi sassi, una delle transenne in legno che separano il sedime stradale dal corso d’acqua è stata divelta e la cera delle candele sparsa sul pavimento così come le candele stesse.

