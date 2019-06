Piste ciclabili: "Comune rimandato"

CREMA (11 giugno 2019) - Sospensione del giudizio, leggasi «Comune rimandato a settembre». Così la Federazione amici della bicicletta di Crema giudica il lavoro svolto in questi anni dall’ente di piazza Duomo per incrementare la mobilità sostenibile, in primis le piste ciclopedonali, in città. «Molto è stato fatto – sottolinea Davide Severgnini, responsabile Fiab Crema – ma altrettanto c’è da realizzare. Permangono punti pericolosi, come il percorso di via Gaeta, per chi pedala verso il viale di Santa Maria, che finisce nel nulla prima del ponte di via Gorizia. Poi, la pista di via Libero Comune, che si blocca all’altezza dell’ingresso dell’autolavaggio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO