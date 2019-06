Altri tre casi, minori ubriachi in ospedale

BAGNOLO FCREMASCO (10 giugno 2019) - Altri tre casi di ragazzi giovanissimi, due addirittura minorenni, finiti in ospedale per essersi ubriacati. Un weekend molto pesante quello appena trascorso nel cremasco. Dopo gli episodi avvenuta a cavallo tra sabato e domenica – 4 giovani, tra cui due con meno di 18 anni, trasportati in ambulanza in ospedale per eccesso di bevute e per malori – nella notte è toccato a un 15enne, a una ragazzina di 17 anni e a una 18enne, finire la serata in pronto soccorso. Tutti e tre stavano festeggiando in un locale, dove era in programma la classica nottata per celebrare la conclusione dell’anno scolastico. Si sono sentiti male ed è stato necessario chiamare il servizio di emergenza del 118.

