Raduno Panda, già oltre il record mondiale

PANDINO (11 giugno 2019) - Ormai è riduttivo parlare di semplice raduno: «Panda a Pandino» è diventato un evento di portata internazionale. A dieci giorni dall’appuntamento per gli appassionati del popolare modello di auto Fiat, il pronostico degli organizzatori è di superare il muro dei 365 equipaggi iscritti. Un risultato incredibile raggiunto solo 12 mesi fa, quando la seconda edizione dell’iniziativa, nata quasi per gioco da un un gruppo di amici pandinesi nel 2017, stabilì il record mondiale. Praticamente già certo, insomma, che il fine settimana del 22 e 23, permetterà a Pandino si stabilire un nuovo primato per questo tipo di manifestazione.

