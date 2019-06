Terrore sul bus, il Comune parte civile contro Sy

CREMA (11 giugno 2019) - Il Comune di Crema sarà parte civile nel processo a contro Ousseynou Sy, l’autista che il 20 marzo ha tenuto in ostaggio 50 bambini della scuola media cremasca Vailati e poi ha dato fuoco al bus, a San Donato Milanese. Lo farà, come spiegato dal sindaco, Stefania Bonaldi, per «sostenere le famiglie» e «perché rappresentiamo una comunità». Riguardo alla proposta concessione della cittadinanza a Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due ragazzi che furono determinanti nell’evitare la strage, Stefania Bonaldi ha spiegato che «era stato preso un impegno ed era necessario chiudere il cerchio, anche per ragioni educative». Il sindaco di Crema è tornata però a sottolineare come, quel drammatico giorno, la risposta della scolaresca fu «corale» e ognuno «aveva dato il suo contributo, «dimostrando di essere una squadra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO