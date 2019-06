Va a sbattere contro un'auto parcheggiata, 45enne in ospedale

VAIANO CREMASCO (11 giugno 2019) - Incidente stradale alle 14,45 in una laterale di via Martiri delle Foibe, nella zona industriale a fianco della Paullese raddoppiata. Un 45enne di Crema è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Maggiore. Era alla guida di una Mini Cooper, andata a sbattere contro una Peugeot 307 parcheggiata. Per l'urto l'auto francese è finita nel canale irriguo a fianco della carreggiata. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale di Crema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO