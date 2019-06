Investito da un Suv, bimbo di 5 anni in ospedale

PIERANICA (12 giugno 2019) - Si sono vissuti momenti di grande apprensione l’altra sera in via Roma. Un bambino di soli cinque anni è stato investito da una BMW X3 guidato da un afgano che vive in paese. Fortunatamente il piccolo non si è fatto nulla di grave. Il Suv procedeva a bassa velocità e l’uomo al volante si è accorto per tempo del bambino, a quanto pare sbucato da una strada laterale, riuscendo così a frenare. Il piccolo ciclista, di origini marocchine, con ogni probabilità era sfuggito al controllo dei genitori. Intorno alle 22 era uscito di casa, avventurandosi lungo via Marconi, diretto verso via Roma.

