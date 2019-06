Terrore sul bus, il pm: l'autista voleva fare una strage

CREMA (11 giugno 2019) - Verso la chiusura le indagini a Milano su Ousseynou Sy, l'autista senegalese che a marzo ha sequestrato e incendiato un pullman con a bordo gli alunni della media Vailati. Per lui le accuse di strage aggravata da finalità terroristiche, sequestro di persona, incendio, lesioni e resistenza. Per i Pm, Sy era lucido e ha agito da 'lupo solitario', con l'intento, sventato, di fare una strage all'aeroporto di Linate. Un gesto eclatante, che segue un video-proclama contro i governi africani e europei, Italia compresa, per la gestione delle politiche migratorie.

