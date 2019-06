Finalpia, l’albergo resta chiuso

CREMA (14 giugno 2019) - L’Hotel del Golfo, che aveva preso il posto della ex colonia marina cremasca di Finalpia a Finale Ligure, è chiuso e al momento non ci sono certezze che possa riaprire. La stagione estiva è ormai iniziata e senza prenotazioni è difficile prevedere che venga riattivato nei prossimi mesi. La fondazione Finalpia, che ne è proprietaria, ha chiesto la revoca del contratto di locazione al gestore, la Comfort Hotel. «Abbiamo affidato una pratica ad un avvocato, affinché possa procedere contro le gravi inadempienze del conduttore rispetto al contratto in essere». A dichiararlo è Pierpaolo Soffientini, presidente della Fondazione che, vista la delicatezza della situazione, preferisce non andare oltre e non fornire ulteriori dettagli. Quel che è certo è che l’albergo a quattro stelle posto lungo la via Aurelia, gestito da Comfort Hotels, ha chiuso alla fine dello scorso anno dopo il ternine della stagione e non ha più riaperto. Non solo, andando sul sito della struttura non è possibile prenotare camere per la stagione estiva.

