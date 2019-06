Nuova scuola, scontro aperto tra Comune e No cemento

SPINO D'ADDA (14 giugno 2019) - Ieri il sopralluogo dei tecnici del ministero dell’Istruzione, che hanno preso visione del progetto preliminare delle nuove elementari e effettuato un passaggio nell’area destinata ad ospitare edificio, mensa e palestra, dietro l’attuale scuola media. E sempre ieri l’attacco del comitato No al cemento selvaggio che considera infelice la collocazione del campus, preannunciando problemi di collegamenti viabilistici. Una visione che non trova d’accordo il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Enzo Galbiati, secondo il quale «la nuova elementare sarà perfettamente servita dalla viabilità esistente, in particolare dall’accesso da via Ragazzi del ’99».

