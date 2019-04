Sindaco: la gara a tre parte sul giornale

di MARCO BENCIVENGA*

L'invito è arrivato a destinazione. E la risposta è stata immediata: sì. Un «sì» convinto, cortese e condiviso. Così, come proposto e promesso, mercoledì La Provincia sarà il ‘campo neutro’ del primissimo confronto pre-elettorale fra i tre principali candidati alla carica di sindaco di Cremona: Gianluca Galimberti, primo cittadino uscente e uomo-copertina del centrosinistra; Carlo Malvezzi, candidato ufficiale del centrodestra in tutte le sue componenti; Luca Nolli, frontman (un tempo si sarebbe definito ‘portavoce’) del Movimento 5 stelle. Più che un faccia a faccia, sarà un ‘3 contro 3’: da una parte del tavolo tre giornalisti a porre domande, dall’altra i tre candidati a dare risposte. Un format televisivo nello stile e giornalistico nei contenuti per far conoscere a tutti i cremonesi la proposta politica, le idee e i programmi di chi aspira a governare la città per i prossimi cinque anni. Perché il 26 maggio il voto di ogni elettore sia consapevole. Motivato. Ragionato. Possibilmente di testa, e non di pancia, come sempre più frequentemente accade nel segreto dell’urna. In fondo, la differenza fra le elezioni Europee o Politiche e le Amministrative sta soprattutto qui: nel primo caso si privilegia il simbolo e si compie una scelta di campo, per certi versi a prescindere; nel secondo si valutano gli uomini e le proposte che portano avanti.

La dimensione comunale è la più vicina ai cittadini, la più leggibile, la più facile da comprendere e da valutare: centro storico aperto o chiuso alle auto private, consumo di suolo o rigenerazione urbana, più servizi o più investimenti, più tolleranza o più rigore in tema di sicurezza (e di immigrazione), più cultura o più infrastrutture… Il livello nazionale e ancor più l’ambito europeo, al contrario, sono spesso lontani, complessi, incomprensibili. Onestamente: chi di noi comuni mortali sa quali siano le migliori misure da adottare per ridurre il rischio spread sui conti dello Stato, per gestire il terrorismo internazionale, per rilanciare i consumi e l’economia di un Paese, per contrastare lo strapotere delle multinazionali o delle banche centrali? Pochi, quasi nessuno. Invece, ognuno di noi sa esattamente cosa vorrebbe dal proprio sindaco e dal proprio Comune, di cosa ha bisogno la città, quali sono le criticità da affrontare, i problemi da risolvere, le potenzialità da sprigionare. E sa pure quali caratteristiche cerca in un primo cittadino: onestà, competenza, capacità di ascolto e di dialogo, lungimiranza… Cosa meglio, dunque, di un focus pubblico per scoprire la storia, il carattere e le proposte dei tre candidati cremonesi alla fascia tricolore? E «pubblico» non è un modo di dire, perché il confronto sarà visibile e fruibile a tutti – in diretta attraverso i social e il nostro sito www.laprovinciacr.it, in differita sulle pagine del giornale in edicola giovedì. Non solo: attraverso la nostra pagina Facebook i cittadini-lettori-utenti avranno la possibilità di interagire con noi e con i candidati, proponendo temi e quesiti. Perché La Provincia si confermi sempre più il giornale di tutti e di ognuno. Libero. Trasparente. Democratico. Ogni giorno con i propri servizi, le notizie e gli ‘spazi aperti’ a disposizione di chiunque voglia mandare un proprio contributo. Mercoledì con il ‘3 contro 3’ aperto agli internauti. Da qui al 26 maggio con una serie di appuntamenti e approfondimenti già allo studio e in programmazione. E che la campagna elettorale abbia ufficialmente inizio!

*direttore del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema