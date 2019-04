In redazione Sveva Gerevini e Drew Crawford. Guarda i video Calcio, Basket, Volley E Altro

CREMONA (12 aprile 2019) - Torna oggi l'appuntamento settimanale con Anteprima Sport, il format digitale condotto da Daniele Duchi, dedicato agli appuntamenti del weekend e agli approfondimenti con ospiti d’eccezione, visibile sul sito del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema (www.laprovinciacr.it) e sui nostri social.

Nello spazio dedicato al Calcio, i giornalisti Felice Staboli e Ivan Ghigi fanno il punto sull’ottimo momento attraversato dalla Cremonese, domani in campo a Crotone, e su Pergolettese e Crema militanti in serie D, la prima in viaggio verso la promozione diretta in C e la seconda a caccia dei playoff.

Appuntamento tutto rosa per Volley E Altro, con la presentazione degli incontri della E’ Più Pomì di A1 (domani ultima spiaggia nella gara 2 di playoff a Scandicci), di Offanengo e Ostiano in serie B1. Ospite in redazione Sveva Gerevini, la 22enne campionessa italiana assoluta pentathlon indoor ed in carica eptathlon outdoor, intervistata da Felice Staboli.

Nello spazio dedicato al Basket focus sull’atteso derby di serie A in programma domenica a Brescia tra Germani e Vanoli; in studio Drew Crawford e Michele Talamazzi, intervistati da Fabrizio Barbieri. In scaletta le anticipazioni sui match di A2 femminile (Parking Graf Crema) e B1 maschile (Juvi Ferraroni, Crema e Orzinuovi).

