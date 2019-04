In redazione Fabio Galli e Mattia Barcella. Guarda i video Calcio, Basket, Volley E Altro

CREMONA (19 aprile 2019) - Torna l'appuntamento settimanale con Anteprima Sport, il format digitale dedicato agli appuntamenti del weekend e agli approfondimenti con ospiti d’eccezione, visibile sul sito del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema (www.laprovinciacr.it) e sui nostri social.

In Anteprima Calcio, si parla del prossimo impegno della Cremonese, in campo lunedì di Pasquetta a Cittadella sulle ali dell'ottima striscia positiva. E per quanto riguarda la serie D, commenti sul passo falso della capolista Pergolettese che ha consentito al Modena di riavvicinarsi a -3, alla vigilia dello scontro diretto di domenica 28 aprile che sarà decisivo per la promozione. Bene il Crema che ha battuto l'Oltrepo e resta in corsa per i playoff.

Nello spazio dedicato ad Anteprima Volley E Altro, abbiamo un ospite d'eccezione: l'ex campione italiano e internazionale di beach volley Fabio Galli, attuale responsabile per la Fipav del beach volley nazionale. Focus sulla E' Più Pomì Casalmaggiore che ha concluso la stagione, sulla B1 femminile (Offanengo e Ostiano) e sulla B2 femminile con l'Esperia ad un punto dai playoff.

In Anteprima Basket presentazione dello scontro di domani tra la Vanoli e Brindisi in serie A, del match di A2 femminile della Parking Graf Crema e della B maschile con gradito ospite il vicepresidente della JuVi Ferraroni Mattia Barcella. JuVi che chiude domani la stagione regolare ospitando Orzinuovi ma con la qualificazione playoff ormai acquisita.

[GUARDA VIDEO CALCIO]

[GUARDA VIDEO BASKET]

[GUARDA VIDEO VOLLEY E ALTRO]