In redazione Ilaria Antonucci e Flavio Fioretti. Guarda i video Calcio, Basket, Volley E Altro

CREMONA (3 maggio 2019) - Torna l'appuntamento settimanale con Anteprima Sport, il format digitale dedicato agli appuntamenti del weekend e agli approfondimenti con ospiti d’eccezione, visibile sul sito del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema (www.laprovinciacr.it) e sui nostri social.

Nello spazio dedicato ad Anteprima Volley E Altro, si parlerà di B1 (Offanengo e Ostiano) e B2 femminile (Esperia), campionati giunti all'ultimo turno di regular season. Poi per Offanengo ed Esperia sarà tempo di playoff. Ne parliamo con la forte ed esperta schiacciatrice dell'Esperia Ilaria Antonucci.

In Anteprima Basket presentazione della gara della Vanoli di domenica contro Venezia, sfida che deciderà la seconda posizione nella griglia dei playoff scudetto; ospite il vice allenatore biancoblu Flavio Fioretti. E poi la A2 femminile con la Parking Graf Crema che gioca gara 2 dei quarti playoff in casa con Vicenza dopo aver sbancato la casa delle avversarie in gara 1. E ancora i playoff della B maschile con la JuVi Ferraroni che porta Firenze a gara 3 e Orzinuovi che approda alla semifinale, mentre Crema è sull'1-1 con Reggio Emilia nei playout salvezza.

In Anteprima Calcio, si parla del big-match di domani allo stadio Zini tra la Cremonese e il Brescia neopromosso in serie A. Per la serie D, vigilia del match della Pergolettese a Sasso Marconi, gialloblu impegnati nella corsa promozione con il Modena (che ospita San Marino); per il Crema incontro casalingo con lo Zola.

