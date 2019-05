Instabilità ad oltranza, altre piogge e clima fresco

“La bassa pressione che si è formata sul Mediterraneo interesserà la Penisola ancora per qualche giorno rinnovando condizioni di moderata instabilità su diverse regioni italiane”. Lo dicono in una nota i meteorologi di 3bmeteo.com che aggiungono: “Le temperature si manterranno sotto le medie tipiche del periodo”.

SETTIMANA INSTABILE E CON CLIMA QUASI AUTUNNALE - Anche l'inizio della settimana si presenta con un meteo capriccioso per diverse regioni italiane; sono le conseguenze della intensa perturbazione che ha raggiunto la Penisola nel week-end e che ha dato vita ad un vigoroso vortice di bassa pressione ora in azione sul Tirreno. Le piogge interessano buona parte del Centro Sud e sono insistenti soprattutto tra Marche ed Emilia Romagna. Nessuna tregua è prevista per i prossimi giorni. L'alta pressione delle Azzorre continuerà a rimanere in disparte sull'Europa Nord Occidentale; lungo il suo bordo orientale una massa d'aria fresca attraverserà l'Europa per poi puntare l'Italia dove manterrà l'attuale fase instabile e piovosa.

CENTRO SUD PIU' COINVOLTO - Tra martedì 14 e mercoledì 15 maggio arriverà un secondo impulso instabile e rinvigorirà la circolazione depressionaria. Ci attendiamo una nuvolosità irregolare un po' su tutta la Penisola con fenomeni anche sotto forma di acquazzone o temporale, più frequenti al Centro Sud e in parte anche sul Nord Est. Fiocchi di neve sono attesi in Appennino mediamente dai 1200-1400m. Sul resto del Paese tempo nel complesso variabile con qualche fenomeno su Nord Ovest, Prealpi e Alpi occidentali con fiocchi di neve sui 1200-1500m.

TEMPERATURE SOTTO MEDIA - Le temperature si manterranno sotto le medie del periodo , in modo particolare sul versante adriatico dove i valori massimi non dovrebbero superare i 13-14°C.

BREVE TREGUA A META' SETTIMANA - Nella seconda parte della settimana ci sarà un relativo miglioramento; le temperature aumenteranno così di qualche grado. “Si tratterà comunque di una tregua; venerdì sera arriverà una nuova perturbazione a conferma di un mese di Maggio piuttosto dinamico”, concludono da 3bmeteo.com