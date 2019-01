Molestie sessuali a una 12enne, sei anni all'autista di scuolabus

E’ uscito dall’aula di giustizia ed è scoppiato a piangere, scusandosi per lo sfogo. Sono le lacrime del papà di una ragazzina oggi 14enne, due anni fa studentessa alle medie e per l’accusa, vittima di avances sessuali da parte di un autista di scuolabus del Cremasco, anche lui padre di una bimba. Già sospeso dal servizio, martedì 15 gennaio l’uomo è stato condannato a sei anni di reclusione per violenza sessuale aggravata: per aver palpeggiato il sedere e tentato di abbracciare la dodicenne, mentre lei in bicicletta si stava recando a scuola e lo scuolabus era vuoto. Sei anni di reclusione contro i due anni chiesti dal pm Francesco Messina, per il quale una ‘pacca sul sedere’ va considerata «un fatto di minore gravità».

Il presidente Francesco Sora (a latere i giudici Giulia Masci e Chiara Tagliaferri) ha inoltre condannato l’uomo a risarcire i danni alla studentessa e ai suoi genitori, nel processo parti civili assistiti dall’avvocato Debora Mossoni. Il tribunale ha fissato una provvisionale di 20mila euro in favore della ragazzina e 5mila euro per ciascuno dei suoi genitori. La motivazione della sentenza sarà depositata entro novanta giorni.

