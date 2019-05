Vito Danilo Gagliardi è il nuovo prefetto di Cremona

CREMONA (21 maggio 2019) - Vito Danilo Gagliardi, 62 anni, è il nuovo prefetto di Cremona. Succede a Paola Picciafuochi che ha lasciato l'incarico il mese scorso. Gagliardi, arriva da Trieste, dove svolgeva il ruolo di vice commissario del governo per la Regione Friuli Venezia Giulia. In precedenza era stato questore a Varese, Verona, Cagliari e Venezia.

Gagliardi ha frequentato a Roma l'Accademia delle Guardie di pubblica sicurezza e poi, con il grado di tenente, è stato assegnato alla questura di Milano dove ha assunto il comando di una sezione Volante.

Nel 1982, dopo la laurea in Scienze politiche a Pavia, con la qualifica di Commissario ha assunto la direzione della sezione omicidi della Squadra mobile di Milano, dove ha diretto diversi uffici e commissariati e nel 1993, con la qualifica di vice questore aggiunto, ha assunto la dirigenza della divisione del personale. Nel 2009 è stato trasferito all'Ispettorato di pubblica sicurezza di Palazzo Chigi. È stato nominato questore di Varese nel 2012 e successivamente ha svolto lo stesso incarico a Verona, Cagliari e Venezia. Solo pochi mesi fa era arrivato a Trieste come vice commissario del governo per la Regione Friuli Venezia Giulia.

