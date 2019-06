FI: Berlusconi nomina Salini commissario in Lombardia

MILANO (11 giugno 2019) - L’eurodeputato Massimiliano Salini è il nuovo commissario di Forza Italia in Lombardia. Lo ha nominato il presidente del partito Silvio Berlusconi, dopo le dimissioni di Maria Stella Gelmini. Gelmini ha salutato la nomina del suo successore con un tweet: «Buon lavoro a Massimiliano Salini, nuovo coordinatore regionale Forza Italia Lombardia. Sono certa che farà bene e che saprà valorizzare tutte le energie positive che animano Forza Italia».

Salini - 46 anni nato a Soresina - è stato presidente della Provincia di Cremona fino 2014, quando è stato eletto per la prima volta al Parlamento Europeo. L'eurodeputato azzurro è stato quindi riconfermato nell’ultima tornata elettorale, con oltre 36 mila voti. Il capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia Gianluca Comazzi ha augurato buon lavoro a Salini e ringraziato per il lavoro «instancabile di questi anni» Maria Stella Gelmini. «Da oggi - afferma Comazzi - comincia una nuova fase per Forza Italia. Ciascuno di noi deve impegnarsi al massimo in un’operazione di rilancio del partito: occorre partire dai territori per valorizzare i tanti giovani attivisti e gli amministratori locali che con i loro risultati hanno dato prova di grandi capacità, intercettando il consenso dei cittadini e ottenendo la loro fiducia. Dalla Lombardia deve partire un processo di rigenerazione capace di dare nuova linfa al nostro progetto politico, anche a livello nazionale».

Tra i primi a congratularsi con il neo commissario anche l'assessore lombardo allo Sviluppo economico e coordinatore provinciale di Fi a Brescia, Alessandro Mattinzoli: «I nostri iscritti, i nostri amministratori e il gruppo regionale - ha commentato - avevano bisogno di un punto di riferimento autorevole come Max. In questo periodo difficile c'è grande dibattito in Fi e forte fermento. Questa scelta segna un nuovo inizio per ridare forma, vitalità e riorganizzazione al partito».

«Congratulazioni e buon lavoro al neo commissario regionale di Forza Italia Massimiliano Salini e un grande ringraziamento a Maria Stella Gelmini per l’instancabile impegno profuso in questi anni», ha detto il coordinatore provinciale Monza e Brianza di Forza Italia Fabrizio Sala.

