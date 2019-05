CREMONA (2 maggio 2019) - Ritorna il gioco dedicato a una delle abitudini più piacevoli della giornata: parte il 3 maggio, infatti, con il primo coupon pubblicato qui a fianco, l’iniziativa Vota il tuo caffè preferito 2019 che accompagnerà i lettori de La Provincia fino a venerdì 14 giugno.

Le regole

Tutti i giorni, sul giornale sarà pubblicato il coupon da ritagliare e da consegnare poi a mano- attenzione all’orario - entro le 17 nelle redazioni di Cremona (via delle Industrie 2), Crema (via Cavour 53) e Casalmaggiore (via Pozzi 15). Chi entra nel gioco guadagnerà, di diritto, cento punti. E su altrettanti potranno contare i vincitori di tappa. Al sabato, però, i coupon devono pervenire entro e non oltre le ore 12 affinché possano essere conteggiati.

Abbonamenti online

Il coupon – per chi ha l'abbonamento digitale al quotidiano La Provincia– deve essere stampato (una sola volta al giorno), completato con il numero dell'abbonamento e consegnato in una delle tre redazioni nei tempi e nei modi sopraddetti.

Le foto

Nel corso del gioco, nei servizi che ne illustreranno l’andamento, saranno pubblicate le fotografie (da spedire via mail all’indirizzo segreteria@laprovinciacr.it) del proprio locale e del proprio barista preferito.

Jolly: i coupon speciali

Durante lo svolgimento dell’iniziativa, la redazione si riserva di pubblicare coupon jolly che potranno poi essere utilizzati dai partecipanti in qualsiasi momento, fino alla fine del gioco.

Premi e premiazioni

Nel corso del gioco sveleremo i dettagli.