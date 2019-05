Alluvione del Secchia, dieci volontari dal cremasco e dal casalasco

CASALMAGGIORE (28 maggio 2919) - Colonna mobile provinciale della protezione civile in partenza per affrontare l'alluvione del fiume Secchia in provincia di Modena. L'allarme rosso è scattato a Marzaglia sul Secchia e alle 16.30 di oggi si è mossa un'avanguardia di dieci volontari - 8 dal Casalasco e 2 dal Cremasco - con insacchettatrice al seguito. Ai quattro uomini del gruppo 'Il Grande Fiume' di Casalmaggiore e ai quattro del gruppo 'Platina' di Piadena, oltre ai due da Casaletto Ceredano, riunitisi a Casalmaggiore da dove sono poi partiti alla volta dell'Emilia, si aggiungeranno domani altri otto uomini del Cremasco.

