Pergolettese in emergenza, a Pavia finisce 0-0

CREMA (7 aprile 2019) - Dal Serio al Naviglio per continuare la navigazione verso l'obiettivo stagionale. Trasferta a Pavia per la Pergolettese, classifica alla mano sembrerebbe un impegno agevole, ma mister Matteo Contini non si fida anche per le assenze per squalifiche e infortuni.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PAVIA: De Toni, Maretti, Gazzotti, Rudi, Guerrini, Scannapieco, Selmi, Trajkovic, Franchini, Balla, Maiorano. All. Di Blasio.

A disposizione Anedda, Scognamiglio, Feola, Mannucci, Vernocchi, Doria, Schingo, Barwuah, De Vincenzis.

PERGOLETTESE: Stucchi, Manfroni, Villa, Manzoni, Fabbro, Panatti, Piras, Cazzamalli, Bortoluz, Morello, Bitihene. All. Contini.

A disposizione Chiovenda, Tosi, Barborini, Flores Rivas, Schiavini, Facciolla, Sofia, Russo, Gullit.

ARBITRO: Catani di Fermo.