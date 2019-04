Pergolettese - Fiorenzuola (Stadio Voltini alle 15)

CREMA (14 aprile 2019) - La Pergolettese per l’obiettivo promozione, il Fiorenzuola per i playoff. È una sfida dai grandi contenuti quella che va in scena oggi alle 15 sul prato del Voltini. Una sfida nella quale nessuna delle due rivali potrà fare sconti, considerato il valore della posta in palio. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento deluse dal risultato del turno precedente.

Fischio d'inizio alle 15