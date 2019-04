Ciliverghe-Crema 1-1 finale

Partita finita

92' PAREGGIO del CILIVERGHE su rigore: gol di Zecchinato

79' Anche Ciliverghe in dieci: espulso Minelli per somma di ammonizioni

73' GOL del CREMA: Pagano di testa su cross di Porcino

72' Ci prova Porcino, la difesa locale si salva

64' Con un giocatore in meno, il Crema non riesce a produrre gioco: partita che non riserva emozioni

54' Ciliverghe pericoloso con Pasotti, para Marenco

45' Fine primo tempo

37' Porcino salva un gol fatto su Sane. Crema in sofferenza

21' Cartellino rosso per il Crema: espulso Matei per somma di ammonizioni

15' Un minuto dopo il Crema ci prova con D'Appolonia, palla fuori

14' Ciliverghe pericoloso con Mauri, para Marenco

1' Partita iniziata

CREMA (28 aprile 2019) - Vincere per tenere accesa una piccola fiammella di speranza. Se vuole continuare a sognare, non può fare altro il Crema. A Mazzano contro il Ciliverghe deve far valere la sua miglior classifica, domare le ambizioni di salvezza diretta dei bresciani e provare a giocarsi l’accesso ai playoff nel turno conclusivo di domenica prossima. Dette così sembrano tante cose da realizzare, ma in realtà basta una vittoria per farle accadere tutte insieme. Una vittoria che la squadra di Stankevicius ha nelle sue corde. Come peraltro già dimostrato all’andata, in un match deciso dall’uomo dai gol pesanti (D’Appolonia).

