Crema 1908 - Axys Zola 0-1 al 49' traversa di Ganci

CREMA (5 maggio 2019) - Ultimi novanta minuti da giocare, poi il congedo. Il tempo dei saluti, per il Crema, è alle porte, ma prima di pensare alle vacanze e all’allestimento della nuova stagione, resta una partita da disputare e onorare. I nerobianchi oggi affrontano al Voltini l’Axys Zola, in un confronto al quale altro non chiedere se una prestazione di spessore.

49' Crema vicino al pari: traversa di Ganci.

46' Inizio secondo tempo.

45' Fine primo tempo.

42' GOL. Zola in vantaggio con un gran tiro al volo di Marchetti (0-1)

35' Magrin dalla distanza, gran destro: sempre palla fuori di poco.

33' Ancora Pagano pericoloso: tiro in diagonale, palla a fil di palo.

19' Pagano anticipa il portiere, palla sul fondo di poco.

9' Crema pericoloso: Ganci di testa, palla fuori.

1' Partita iniziata.