Pergolettese-Modena, dove si giocherà lo spareggio?

CREMA (6 maggio 2019) - Non si conosce ancora la sede dello spareggio tra Pergolettese e Modena in programma domenica 12 maggio dal quale uscirà la squadra che sarà promossa direttamente in Serie C. In lizza ci sarebbero Parma, Piacenza, La Spezia e Verona. Quest'ultima parrebbe quella con lo stadio più idoneo, ma sabato, al Bentegodi, gli scaligeri affrontano il Foggia e ripulire uno stadio di quelle dimensioni in meno di 24 ore non è cosa semplice. Il Modena prediligerebbe il Tardini di Parma, la Pergolettese opterebbe per Piacenza, ma entrambe le soluzioni non piacerebbero alla Lega che, solitamente, sceglie una regione neutrale rispetto a quelle di appartenenza delle spareggianti. Resterebbe La Spezia che però è sensibilmente più vicina a Modena e lo stadio ha una capienza limitata. La decisione nelle prossime ore, verosimilmente entro domani, per poter iniziare la prevendita.

