Pergolettese, tutto in 90 minuti: i cremaschi si giocano la Serie C con il Modena

CREMA (11 maggio 2019) - Un campionato in 90 minuti, un sogno inseguito per tutto l’anno da provare a cogliere nel finale più incandescente che ci si potesse immaginare: lo spareggio promozione contro il Modena a Novara. Il fischio d’inizio alle 16. Mister Matteo Contini ha fiducia e carica i suoi giocatori: «Dobbiamo scendere in campo senza paura e giocare con allegria perché siamo a un passo dalla storia».

Ampio servizio con uno speciale di quattro pagine sul giornale di domani (12 maggio 2019)

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO