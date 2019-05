A Novara Pergolettese-Modena: ore 16 stadio Silvio Piola

NOVARA (12 maggio 2019) - Pergolettese e Modena sono alla resa dei conti. I due confronti in campionato non sono bastati e oggi a Novara va in scena una gara che scrive la storia. In casa Pergolettese perché si tratterebbe della decima promozione della storia del club, in casa Modena perché il ritorno nei professionisti era quasi previsto. Proprio come l’inserimento degli emiliani nel girone con la Pergolettese che si è trovata, con l’arrivo di Contini, a interpretare il ruolo della guastafeste. I gialloblu ci sono riusciti fino in fondo e adesso pretendono di essere premiati.

