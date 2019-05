Veneri: 'Con Contini ho visto una grande Pergolettese'

CREMA (16 maggio 2019) - Di complimenti, in questi giorni che hanno fatto seguito alla promozione in serie C della sua Pergolettese, Matteo Contini ne avrà ricevuti a centinaia. Quelli di ieri pomeriggio al Bertolotti, però, sono speciali, perché vengono da un collega, che lo ha preceduto nell’impresa, Giorgio Veneri. Alla guida del Pergo, Veneri ha vinto il campionato di serie C2 1978-79, oggi è stato all'allenamento dei gialloblù. «Mi sono complimentato con Contini non solo perché ha vinto – spiega Veneri - ma perché da quando è arrivato ha cambiato il Pergo. Si può vincere o perdere per un ciuffo d’erba, ma lui ha cambiato il modo di stare in campo della squadra. Quest’anno ci siamo divertiti molto e siamo venuti volentieri allo stadio, perché le gare sono sempre state belle e vivaci».

