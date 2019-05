Mille Miglia, il trionfo di Ruggeri: 'Una grande emozione'

SONCINO (19 maggio 2019) - Il giorno dopo il successo nella Mille Miglia, Francesca Ruggeri, 32 anni, si gode il trionfo nella sua Soncino. Tanti messaggi, tante telefonate da parte di amici ed estimatori e, naturalmente, i complimenti di papà che le ha trasmesso la passione per le auto storiche. Dagli anni ‘50 non c’era un cremonese nell’albo d’oro, Francesca - della scuderia 3T e in coppia con Silvia Marini, a bordo dell’Aston Martin speed 2litre del 1937 - ha vinto nella speciale classifica riservata agli equipaggi femminili. «È stata un’esperienza bellissima - dice Francesca Ruggeri - un concentrato di tante emozioni, abbiamo percorso tantissimi chilometri, superando anche molte difficoltà. Alla fine, la soddisfazione è stata ed è enorme. È stata la mia seconda Mille Miglia, da navigatore, bellissimo».

ampio servizio su La Provincia di domani, lunedì 20 maggio 2019

