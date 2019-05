Chromavis Abo continua a volare: 3-0 a Lecco ed è finale

OFFANENGO (30 maggio 2019) - Serviva un’impresa contro una squadra che soltanto domenica scorsa aveva ribaltato la situazione in un PalaCoim gremito. S i doveva resettare la testa dalla beffa subita tre giorni fa, essere consapevoli di affrontare un test molto difficile, lottando ogni pallone. Ma la Chromavis Abo ha abituato tutti a stupire e ancora una volta ha dimostrato di avere doti tecniche e caratteriali non comuni. Così, ieri sera nella decisiva gara 3 a Lecco che risolveva la serie di semifinale play off di B1 femminile, Offanengo ha mostrato i muscoli, espugnando in tre set il rettangolo di gioco del Bione e volando nella finalissima per l’A2 femminile. Così, le neroverdi cremasche arriveranno a giocarsi lo storico salto per la seconda serie nazionale rosa contro le modenesi dell’Emilbronzo 2000 Montale dove milita una leggenda azzurra e del volley mondiale come Tai Aguero. Sabato alle 18 primo atto in terra emiliana, mentre gara 2 si svolgerà mercoledì 5 giugno al PalaCoim di Offanengo.

