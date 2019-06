Pergolettese, ufficiale la conferma di mister Contini

CREMA (4 giugno 2019) - Chiude la propria stagione con una sconfitta la Pergolettese, battuta per 3 a 0 dalla Primavera dell’Inter in amichevole al Voltini. Il club di viale De Gasperi, però, incassa la firma sul contratto del tecnico Matteo Contini, riconfermato alla guida della prima squadra anche per la prossima stagione. «Era l’obiettivo sia mio sia della società – ha commentato l’allenatore – dopo una stagione strepitosa. In pochi minuti abbiamo raggiunto l’accordo. Sono contento di far parte ancora di questa società e di questa famiglia, sapendo che il prossimo anno sarà un campionato ancora più duro e servirà ancora maggiore impegno». Per Contini e la dirigenza si apre ora il capitolo delle riconferme.