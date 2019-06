Asia Bragonzi, "La mia Juve. E adesso forza Azzurre"

MONTODINE (9 giugno 2019) - Il miglior regalo per i 18 anni da poco compiuti? Un contratto con la Juventus Women fino al 2022. La carriera calcistica di Asia Bragonzi, classe 2001, attaccante, di Montodine, nazionale under 19, prosegue a grandi falcate verso le vette più alte del football nazionale. Approdata in bianconero l’estate scorsa, dopo alcuni anni all’Inter, la giovanissima attaccante cresciuta nella Montodinese e con trascorsi anche nel Fanfulla ha disputato un’ottima stagione con la Primavera. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione del tecnico della prima squadra Rita Guarino, che l’ha fatta esordire in serie A e in Coppa Italia, dove ha messo a segno due reti nelle sei presenze collezionate. Dalla prossima stagione, Asia farà parte della rosa allenata dalla stessa Guarino e indosserà la maglia numero 22.

