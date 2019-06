Ac Crema, Giancarlo Pariscenti nuovo consulente tecnico

CREMA (10 giugno 2019) - Ac Crema 1908 comunica che sarà Giancarlo Pariscenti il nuovo consulente tecnico dell’AC Crema 1908 per la stagione 2019/2020. A Pariscenti è affidato l’incarico di seguire la prima squadra e la juniores. Primo obiettivo sarà quello di interagire e collaborare con lo staff per arrivare alla definizione dell’allenatore e alla successiva costruzione della squadra.

Giancarlo Pariscenti, da sempre professionista dello sport, vanta numerose esperienze di fama nazionale nello scounting. Nel suo curriculum esperienze professionali con squadre di prestigio tra cui Brescia Calcio, Siena, Reggiana, Bari, Palermo calcio, Venezia e Cremonese. Con numerose società ha vinto il campionato. Ha lavorato in serie A, B, C e D.

«Sono lusingato di entrare a far parte della famiglia nerobianca in maniera ancora più operativa» ha dichiarato Giancarlo Pariscenti. «Da subito, sono a disposizione della società e con spirito costruttivo ci metteremo fin d’ora al lavoro per la definizione del Mr. Ci aspetta un’estate intensa. Con il direttore generale Giulio Rossi ci impegneremo al massimo per fare un campionato che possa darci soddisfazioni». «Ringrazio la società per aver assecondato la richiesta dell’inserimento di una figura tecnica a completamento dell’organico che ci consentirà di operare con ancora maggiore efficacia» ha dichiarato il dg Giulio Rossi. «Sono molto soddisfatto dell’acquisizione di Pariscenti che ha una professionalità strutturata e vanta esperienze di spessore che ci potranno tornare utili. A Giancarlo un grande in bocca al lupo».

