La Panicucci all'inaugurazione di Let’s Bubble: «Amo i cremaschi»

CREMA (6 aprile 2019) - Dalla storia d’amore a un sodalizio professionale che, da oggi, lascerà una traccia anche a Crema. «Un luogo bellissimo, che vedo per la prima volta. E con tanto piacere saluto gli amici cremaschi. La location è fantastica, storica, rispecchia in tutto e per tutto la filosofia del nostro brand». Code di fan e il grande abbraccio della città a Federica Panicucci, uno dei volti più noti della tv e padrona di casa di Mattino Cinque sulle reti Mediaset. Ospite d’onore in via Matteotti, all’inaugurazione del negozio che proporrà il suo marchio di t-shirt Let’s Bubble (e non solo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO