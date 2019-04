VIDEO Filipponi: 'Colpo al cuore vedere Villa Obizza crollare'

RICENGO (13 aprile 2019) - "Un colpo al cuore vedere Villa Obizza ridotta in questo stato". Tiziano Filipponi, consigliere di minoranza della Lega a Crema, ha realizzato un piccolo video tra le rovine dell'edificio che pochi giorni fa è stato interessato da un nuovo crollo e l'ha postato su Facebook. "Ho avuto la fortuna di giocarci all'interno e di viverla da bambino, ho pure la sfortuna di vederla crollare e morire da grande....un colpo al cuore! Unica Villa (1700) Palladiana in tutta la Regione Lombardia e nominata Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'Unesco. Sei stata tanto ma veramente tanto per tutti. Ti Voglio Bene Villa Obizza" ha scritto Filipponi.