VIDEO La premiazione in Regione Lombardia dei bambini eroi della media Vailati di Crema

MILANO (16 aprile 2019) - "Tutti per uno e uno per tutti: avete saputo fare squadra e questo è stato importante". Consegnato stamattina, nella sala del consiglio regionale della Lombardia, al Pirellone di Milano, il riconoscimento del Sigillo Longobardo ai 51 studenti delle scuole medie Vailati coinvolti, il 20 marzo scorso, nel dirottamento dell'autobus che avrebbe dovuto riportarli a scuola, dopo la lezione di educazione fisica. Con loro, i docenti Alessandro Cadei, Giacomo Andrico e la collaboratrice Tiziana Magarini, che hanno vissuto quelle ore tragiche con gli studenti. E il sindaco di Crema Stefania Bonaldi e il collega di San Donato Milanese Andrea Cecchi e il tenente colonnello Paolo Abrate, comandante dei Carabinieri di Milano, che ha ricevuto il lungo applauso dell'aula e dei ragazzi tratti in salvo sai suoi uomini. Infine Marco Piuri, amministratore delegato di TreNord, che ieri mattina ha offerto il viaggio ai ragazzi da Crema a Milano su un convoglio riservato. A premiare le classi, il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi e il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Presenti anche il colonnello Luca De Marchis del comando provinciale dei carabinieri e i consiglieri regionali del Cremasco Marco Degli Angeli, Federico Lena e Matteo Piloni.