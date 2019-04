VIDEO Transumanza in pieno centro del paese

MOSCAZZANO (23 aprile 2019) - Transumanza di Pasquetta nel centro storico di Moscazzano. Suggestivo il passaggio delle pecore, questa mattina, per la via principale del paese. L'asino che porta nelle sacche gli agnellini, il cane e il pastore che indirizzano il gregge, il lungo fiume bianco in direzione delle campagne. E le soste di pecore e agnelli a brucare le siepi che delimitano i parcheggi di piazza Aiserey. Una sorpresa che ha riportato indietro nel tempo, con un po' di magia.