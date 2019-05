Il corteo degli Alpini per don Carlo Gnocchi

CREMA (9 maggio 2019) - Ieri sera il gruppo Alpini di Crema ha organizzato l'accoglienza per il gruppo Alpini marciatori, partito da Edolo e arrivato in città con la reliquia del beato don Carlo Gnocchi cappellano delle penne nere. Dopo il raduno alla sede di San Carlo, si è formato il corteo che ha raggiunto la chiesa parrocchiale del quartiere per la messa di suffragio. Oggi la reliquia è partita alla volta di San Colombano, paese Natale del beato.

