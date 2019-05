Flash mob contro le discriminazioni sessuali

CREMA (17 maggio 2019) - Un segno contro la omotransfobia, per dire «no all’intolleranza nei confronti di gay, lesbiche e trans». Un gruppo di ragazzi che abitualmente frequentano la biblioteca Gallini, affiancato da amministratori comunali e responsabili dell’ufficio Orientagiovani, si è ritrovato ieri pomeriggio nel cortile di palazzo Benzoni per un’iniziativa promossa dall’assessorato alle Pari opportunità, guidato da Emanuela Nichetti. Preparata la pittura di vari colori e posizionati due pannelli bianchi con la dicitura «Un segno contro l’omotransfobia», i protagonisti si sono sporcati le mani di vari colori: dal blu al verde, dal giallo, al rosso, dall’azzurro all’arancione, per poi lasciare l’impronta del palmo.

