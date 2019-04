Crema si candida alla Champions League

CREMA (6 aprile 2019) - Una certezza e un sogno. La certezza è che il centro giovanile San Luigi ospiterà le casalinghe della Nazionale non vedenti; il sogno, peraltro assai concreto, è che possa diventare la sede della prima edizione della Champions League. Il 6 aprile si conferma una data speciale per il Crema 1908: due anni fa la prima squadra conquistava la storica promozione in Serie D, oggi è arrivata la notizia che il centro San Luigi diventerà una struttura federale paralimpica della Fispic (Federazione italiana sport ipovedenti e ciechi). L’ufficialità è arrivata dalle parole del presidente Federale, Sandro Di Girolamo, che domani al termine del match in programma alle 14 con Nuovi Orizzonti consegnerà alla squadra di calcio a 5 del Crema la coppa per il secondo titolo italiano

